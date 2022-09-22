Нам вдалося повернути 5 командирів та віддати 55 тих, хто воював проти України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося повернути п’ятеро своїх військових командирів в обмін на 55 із тих, хто воював проти Української держави та тих, хто зрадив Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Крім 200 воїнів ми повернули ще п'ятьох бойових командирів. За них довелося боротися найбільше. І найскладніше. Їм загрожували найстрашніше. П'ятеро супергероїв – в обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні на жаль, ні на співчуття, ні на сльози. тих, хто воював проти України та тих, хто зрадив Україну, тих, хто нам з вами точно не потрібний", - заявив Зеленський.

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