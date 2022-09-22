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Нам вдалося повернути 5 командирів та віддати 55 тих, хто воював проти України, - Зеленський

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Нам вдалося повернути 5 командирів та віддати 55 тих, хто воював проти України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося повернути п’ятеро своїх військових командирів в обмін на 55 із тих, хто воював проти Української держави та тих, хто зрадив Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні. 

"Крім 200 воїнів ми повернули ще п'ятьох бойових командирів. За них довелося боротися найбільше. І найскладніше. Їм загрожували найстрашніше. П'ятеро супергероїв – в обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні на жаль, ні на співчуття, ні на сльози. тих, хто воював проти України та тих, хто зрадив Україну, тих, хто нам з вами точно не потрібний", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Юра Малко
    Ерді заявив,що звільнення 5 командирів з Азов-сталі це заслуга Туреччини. Всі 5 будуть у Туреччині до кінця війни. 55 могучіх путінскіх вітязєй знову підуть на фронт. Бонапарт і його кардинал Єрмак знову обіс****лися....
  • Алексей Осипов 03be6077
    Яка доля решти Азовців і захисників Азовсталі?!
    Не тре нам тут очі замилювати чужими перемогами!
  • дмитрий a4f273bf
    Что там ещё за интернирование в Турции 5-ти наших командиров с дальнейшим пребыванием в ней до окончания войны? Брехня или очередные кулуарные "договорённости"? Вечно с нашими недоделанными чиновниками какая-то ерунда вылазит и Монастырскому поменьше бы улыбаться на фоточках, не на празднике всё-таки
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