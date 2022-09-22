Міністри закордонних справ ЄС домовилися про збільшення поставок зброї Україні та нові санкції проти РФ

Міністри закордонних справ ЄС домовилися підготувати нові санкції проти Росії і збільшити постачання зброї Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на главу зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля.

Після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри домовилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде спрямований на "більш значущі сектори російської економіки" і продовжить націлюватися на людей, відповідальних за агресивну війну в Україні. Міністри ЄС проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути формалізовано.

Вони також домовилися про збільшення поставок зброї в Україну. Боррель відмовився повідомити подальші подробиці про тип санкцій або військової підтримки, але сказав, що, на його думку, у блоці буде "одностайна" підтримка нових заходів.

Міністри закордонних справ 27 країн блоку перебувають у Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів в ООН.

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