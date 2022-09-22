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Міністри закордонних справ ЄС домовилися про збільшення поставок зброї Україні та нові санкції проти РФ

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Міністри закордонних справ ЄС домовилися про збільшення поставок зброї Україні та нові санкції проти РФ
Міністри закордонних справ ЄС домовилися підготувати нові санкції проти Росії і збільшити постачання зброї Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на главу зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля.

Після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри домовилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде спрямований на "більш значущі сектори російської економіки" і продовжить націлюватися на людей, відповідальних за агресивну війну в Україні. Міністри ЄС проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути формалізовано.

Вони також домовилися про збільшення поставок зброї в Україну. Боррель відмовився повідомити подальші подробиці про тип санкцій або військової підтримки, але сказав, що, на його думку, у блоці буде "одностайна" підтримка нових заходів.

Міністри закордонних справ 27 країн блоку перебувають у Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів в ООН.

Також читайте: ЄС готовий запровадити нові економічні санкції проти Росії, – фон дер Ляєн

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Топ коментарі

  • cimbitep
    порівнювати Лівію і паРашу - таке собі зайняття. як тільки каддафі наважився вбити кілька десятків протестувальників, його тут же зробили міжнародним злочинцем, над лівією було об'явлено безпольотну зону, Триполі обробили кілька європейських винищувачів-бомбардувальників бомбами та ракетами і питання каддафі стало вирішеним. ***** рівняє українські міста з землею, вбиває українців тисячами, щось я не чув, щоби міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, як це миттєво було зроблено на адресу каддафі.
  • cimbitep
    скільки вже було таких трахателів за ці 7 місяців: ***** зробило те - тепер його точно нагнуть, ***** зробило се - ну тепер йому точно п*зда... але трахає поки ***** усіх цих трахатєлєй, а вони тільки висловлюють стурбованість та глибоку стурбованість.
  • Seva Schwartz
    ну вот, очередная геополитическая победа пу. #этонеблеф!
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