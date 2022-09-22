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Мобілізація в РФ не вплине на хід війни у найближчі місяці, - ISW

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Мобілізація в РФ не вплине на хід війни у найближчі місяці, - ISW
Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним часткова мобілізація не матиме суттєвого впливу на хід війни в Україні у найближчі місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Оголошення Путіна про часткову мобілізацію відобразило багато проблем, з якими Росія стикається під час її невдалого вторгнення в Україну. Москва навряд чи зможе вирішити їх у найближчі місяці", - переконані аналітики.

В ISW пояснили, що наказ диктатора мобілізувати частину "підготовленого" резерву РФ, тобто осіб, які пройшли строкову службу, протягом місяців не створить значної бойової сили агресора.

"Цього може бути достатньо лише для того, аби у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили, компенсуючи втрати, хоча навіть це ще не ясно", - зауважили фахівці.

Отже, в Інституті вивчення війна дійшли висновку, що часткова мобілізація у Росії не зможе перешкодити можливості України звільнити від окупантів більшу частину своїх територій до зими.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Вчера в Москве на антивоенном митинге убили девушку.
    Пятеро озверевших ментов несколько минут избивали ее своими дубинками(почему они не на фронте, кстати?). Девушка от побоев скончалась, митинг закончился, все разошлись по домам.
    Тремя днями раньше в Иране "полиция нравов" убила девушку за неправильное ношение хиджаба(неплотно прилегал к голове).
    Иран сотрясают невиданные ранее протесты. Штурмуют полицейские участки, органы власти и даже резиденцию самого айятоллы.
    Вопросы...?
  • U A 03b737e8
    ЗСУ , продовжуйте могилизацію рашистів
  • Petrov Viktor
    Похоже ********** решил таки по быстрому развалить рабсею.
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