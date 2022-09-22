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5 звільнених з полону командирів до кінця війни перебуватимуть під захистом у Туреччині

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5 звільнених з полону командирів до кінця війни перебуватимуть під захистом у Туреччині
П’ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до перемоги України у війні перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що Україна домовилася з Туреччиною і 5 командирів перебуватимуть у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Реджепа Ердогана до кінця війни.

"Ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитися", - наголосив президент.

Український лідер додав, що йдеться про:

  • Дениса Прокопенка;
  • Святослава Паламара;
  • Сергія Волинського;
  • Олега Хоменка;
  • Дениса Шлегу.

Дивіться також: Командир Азову Редіс (Деніс Прокопенко) та морпіхів Сергій Волинський (Волина) визволені з російського полону. ФОТО

Своєю чергою Ердоган у розмові із журналістами в Нью-Йорку вказав, що обмін полоненими відбувся внаслідок переговорів із президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

За його словами, обмін полоненими досягнутий за посередництва Туреччини та є важливим кроком на шляху до припинення війни.

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Топ коментарі

  • Ihor V
    Чудова новина. Особливо для охфісу оманського виродка. Бо знаходячись у Туреччині навряд хтось із визволених розкаже, як так вийшло, що кацапи за два дні дішли до Маріуполя із Криму.
  • Яр Холодний
    Тоді ця дія називається не "визволення з полону", а "інтернування"! Так - їм не буде загрожувать небезпека загибелі чи поранення Але ці ідейно вмотивовані та досвідчені у бою люди будуть ізольовані від боротьби за звільнення України І гарантував це сам президент Туреччини Так що, хоч вони і будуть вільними, але пересування їх буде обмеженим, і тільки в межах турецької держави (про прослушку їх спілкування (включаючи й телефонну) та купу "топтунів" за плечима і мова не ведеться) Це той самий " почесний полон" - тільки без конвою і в комфортних умовах!
  • Сергій Сафонов
    Цікаво , а ті 55 кацапів , на яких поміняли нашіх п`ятьох , теж будуть у ердогана сидіти ??? Чи може вони вже знову нашу землю топчуть ?
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