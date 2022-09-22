5 звільнених з полону командирів до кінця війни перебуватимуть під захистом у Туреччині
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П’ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до перемоги України у війні перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що Україна домовилася з Туреччиною і 5 командирів перебуватимуть у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Реджепа Ердогана до кінця війни.
"Ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитися", - наголосив президент.
Український лідер додав, що йдеться про:
- Дениса Прокопенка;
- Святослава Паламара;
- Сергія Волинського;
- Олега Хоменка;
- Дениса Шлегу.
Своєю чергою Ердоган у розмові із журналістами в Нью-Йорку вказав, що обмін полоненими відбувся внаслідок переговорів із президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.
За його словами, обмін полоненими досягнутий за посередництва Туреччини та є важливим кроком на шляху до припинення війни.