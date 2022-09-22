Оголошення Путіним мобілізації свідчить про крах російського вторгнення, - Трюдо
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Оголошення очільником Кремля Володимиром Путіним мобілізації у РФ свідчить про те, що російське вторгнення в Україну зазнає краху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, яке оприлюднило заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Політик зазначив, що його країна засуджує безвідповідальну ескалацію війни з боку Москви.
"А також часткову військову мобілізацію, ядерні погрози та псевреферендуми Росії. Поведінка Путіна свідчить лише про те, що його вторгнення зазнає краху", - наголосив Трюдо.
Він пояснив, що наказ Путіна про мобілізацію - це "крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам, приклад того, що все йде не за його планом".
Прем'єр Канади додав, що загрози використання ядерної зброї необхідно сприймати серйозно, а західні союзники повинні "дуже твердо протистояти" їм.