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Оголошення Путіним мобілізації свідчить про крах російського вторгнення, - Трюдо

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Оголошення Путіним мобілізації свідчить про крах російського вторгнення, - Трюдо
Оголошення очільником Кремля Володимиром Путіним мобілізації у РФ свідчить про те, що російське вторгнення в Україну зазнає краху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, яке оприлюднило заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Політик зазначив, що його країна засуджує безвідповідальну ескалацію війни з боку Москви.

"А також часткову військову мобілізацію, ядерні погрози та псевреферендуми Росії. Поведінка Путіна свідчить лише про те, що його вторгнення зазнає краху", - наголосив Трюдо.

Він пояснив, що наказ Путіна про мобілізацію - це "крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам, приклад того, що все йде не за його планом".

Прем'єр Канади додав, що загрози використання ядерної зброї необхідно сприймати серйозно, а західні союзники повинні "дуже твердо протистояти" їм.

Також дивіться: "Нет войне!", - у Москві розпочалася акція проти мобілізації. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Anton Oliinyk
    ...свідчить лише про те, що Путін ********, як і казав покійний Нємцов (земля йому пухом)!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Макс Вишинський

    @max_vyshynskyi

    ·

    12 ч

    російський народ - це свині 24 лютого - вони визжали як свині, яким принесли пожерти 21 вересня - вони визжать як свині, яких прийшли колоти
  • DmitrySviridon ad49c275
    Он объявил 300к мобилизацию, но нужно готовиться реально к тому, что мобилизирует во много раз больше. Потому Украине нужно во много раз больше оружия и мощнее того, что поставлялось до сих пор. Нужно много самолетов со всех стран присылать!!!
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