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Серед визволених з російського полону українських воїнів є ті, хто пережив теракт в Оленівці

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Серед визволених з російського полону українських воїнів є ті, хто пережив теракт в Оленівці
У межах обміну полоненими між Україною та РФ додому повернули наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що йдеться про вісьмох українських захисників.

За словами Зеленського, вони поранені внаслідок теракту, який влаштували росіяни у колонії в окупованій Оленівці Донецької області.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    симонян вставай час пояснювать івану ***** йому медведчук
  • Andreas Muller
    Питання до ЗЕ влади. А яким макаром обміняли громадянина України Медведчука на інших громадян України? А може треба було спершу позбавити Медведчука депутатства та громадянства України а потім передавати на обмін. Ото звернеться Медведчук в ЄСПЛ і ******** Україні моральних збитків 1000 000 000 000 долларів. Отоді Янелох допетрає яку Х"""йню він упоров. А ще кажуть що він з розумної нації
  • Анатолій Литовченко
    Це ЧУДОВО !
    Але наша пархатокопитна чмоня знову тягне на себе покривало " асвабадітєля"......тільки воно нікому не розповідає, чому за неділю до війни було розміновано всі кордони з Кримом , та виведені ракетні війська з Херсонщини. Думало, що відкупиться від путлєра, побачивши в " єво глазах мір "
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