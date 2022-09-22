Серед визволених з російського полону українських воїнів є ті, хто пережив теракт в Оленівці
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У межах обміну полоненими між Україною та РФ додому повернули наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Глава держави зазначив, що йдеться про вісьмох українських захисників.
За словами Зеленського, вони поранені внаслідок теракту, який влаштували росіяни у колонії в окупованій Оленівці Донецької області.