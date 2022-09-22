ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка, - Генштаб

Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів у Донецькій області. Наші воїни минулої доби відбили атаки ворога у районах трьох населених пунктів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 22.09.2022 щодо російського вторгнення, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася двісті одинадцята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

За минулу добу ворог завдав 8 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів. Це, зокрема, Сіверськ, Мар’їнка, Веселе, Нескучне, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Миролюбівка та Високопілля.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

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На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Гута-Студенецька Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Гатище, Вовчанськ, Кам’янка, Куп’янськ та Осикове;

на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке та Райгородок;

на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка та Водяне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали близько 16 населених пунктів. Серед них - Вугледар, Пречистівка, Гуляйпільське, Нескучне, Времівка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

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Порушення норм Міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій.

За минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 24 об’єктах противника. Зокрема, по 4 пунктах управління різного рівня, 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ. В зону ураження потрапили склади, 4 об’єкти ППО та артилерії.

Загальні втрати ворога уточнюються.