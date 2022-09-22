Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Українські війська продовжили контрнаступ у напрямку Лимана, - ISW

32 07040
Українські війська продовжили контрнаступ у напрямку Лимана, - ISW
Збройні сили України продовжують активні контрнаступальні дії у напрямку Лимана Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська 21 вересня намагалися прорвати російську оборону навколо Ямполя (на південний схід від Лимана) і в самому Лимані", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що тривають активні бої у Дробишевому (на північний захід від Лимана).

Окрім цього, фахівці розповіли, що у Генштабі ЗСУ поінформували про те, що Збройні сили України відбили спробу окупантів атакувати поблизу Куп'янська на сході Харківської області вздовж річки Оскіл.

"Цей звіт свідчить про те, що російські війська, ймовірно, вживають обмежених спроб загрожувати щойно відвойованим українським позиціям уздовж правого берега річки Оскіл", - додали в Інституті вивчення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська розширюють позиції та можуть оточити російські сили, які утримуються навколо Лимана, - ISW

Топ коментарі

  • arye z.
    Though the mills of God grind slowly;
    Yet they grind exceeding small;
    Though with patience He stands waiting,
    With exactness grinds He all.

    Переклад №1
    Мельница Бога
    Очень хороша.
    Мельница Бога
    Мелет не спеша.
    Медленно, но верно
    Ходит колесо.
    Будет перемелено
    Абсолютно все.

    Переклад №2
    Медлят жернова Господни,

    Да мелка идет мука;

    Велико Его терпенье,

    Но тверда Его рука.
  • Іван Васильович
    Друзі Лиман нам потрібен конче, бо за ним Лисичанськ і Северодонецьк. Визволення цих міст покладе жирну крапку на російській мобілізації.
  • Pavlik Morozov 606ce595
    ,Наївний, чи тупий 🤔 Крапку в мобілізації покладе Хаймарс з АТАКМС... навіть дуже жирну крапку
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини