Українські війська продовжили контрнаступ у напрямку Лимана, - ISW

Збройні сили України продовжують активні контрнаступальні дії у напрямку Лимана Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська 21 вересня намагалися прорвати російську оборону навколо Ямполя (на південний схід від Лимана) і в самому Лимані", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що тривають активні бої у Дробишевому (на північний захід від Лимана).

Окрім цього, фахівці розповіли, що у Генштабі ЗСУ поінформували про те, що Збройні сили України відбили спробу окупантів атакувати поблизу Куп'янська на сході Харківської області вздовж річки Оскіл.

"Цей звіт свідчить про те, що російські війська, ймовірно, вживають обмежених спроб загрожувати щойно відвойованим українським позиціям уздовж правого берега річки Оскіл", - додали в Інституті вивчення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська розширюють позиції та можуть оточити російські сили, які утримуються навколо Лимана, - ISW