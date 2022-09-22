Окупанти насильно вивезли жителів двох населених пунктів на Луганщині вглиб тимчасово окупованої території, - Генштаб

У Сватівському районі на Луганщині окупанти насильно виселили жителів Гончарівки та Кузьменівки з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території області.