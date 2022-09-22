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Уночі окупанти завдали потужних ударів по Миколаєву: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, кінотеатр (оновлено)

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Уночі окупанти завдали потужних ударів по Миколаєву: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, кінотеатр (оновлено)
У ніч проти 22 вересня російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

" Під удар потрапили різні райони міста. Постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав:

"Вночі, 22 вересня, близько 00:15 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі. Також о 01:21 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли близько половини будинків у Миколаєві не мають вікон, - Сєнкевич

Наразі відповідні служби проводять обстеження.

Топ коментарі

  • Bronya Bronya
    Та коли вже Ленд ліз? Тримайся Миколаїв
  • Огусто
    *****. Знову довкола кооперативу гепнуло, метрів 200 від мого гаража). Вже ж був один приліт, *****. Побило купу боксів, попалило авто; напроти мого до сих пір стоїть металеве розвалля (один вде порізали на метал.



    Грьобаний орколепрозорій.
  • Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
    Ника
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