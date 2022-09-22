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Повний список визволених українських полонених. ДОКУМЕНТ

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Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список звільнених з полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті відомства.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, — Герої України Денис Прокопенко ("Редис") — командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова — командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко — командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського ("Волину"), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.

Додому їде знаменита "Пташка" Катерина Поліщук — парамедик-доброволиця Національної гвардії України. Своїм співом вона підтримувала бойовий дух воїнів у підземеллях "Азовсталі". Повертається Мар’яна Мамонова, 30-річна військова лікарка, капітан медичної служби. Зараз вона перебуває на останніх місяцях вагітності.

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Серед звільнених — військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби та ДССТ, а також двоє цивільних.

124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 — до рядового й сержантського складу.

Цей обмін є найбільшим з 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування.

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Топ коментарі

  • Вета
    Слава Україні!
  • Amber
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!
  • Алексей Осипов 03be6077
    Яка доля решти Азовців і захисників Азовсталі?!

    Із Азовсталі в полон за наказом було евакуйовано більше 2000 воїнів!

    Більше 60 рашисти вбили в Оленівці.

    Де решта? Що з ними?!

    Нам доля рядових болить не меньше ніж командирів!
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