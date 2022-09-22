10 іноземців визволено з російського полону за посередництва Саудівської Аравії, - Зеленський

Із російського полону визволено 10 іноземних громадян, яким загрожували тривалий термін ув’язнення або страта.

Як інфорує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі телемарафону в ніч із середи на четвер президент України Володимир Зеленський.

"Ми допомогли нашим друзям, це питання честі для України, питання нашої подяки за допомогу нашій державі. Вдалося звільнити 10 іноземних громадян, які перебували в російському полоні", - сказав він.

За словами Зеленського, "свого часу ми обговорювали це з Борисом Джонсоном, він звертався по сприяння до американських друзів. Тепер додому повернуться п'ятеро громадян Великої Британії, двоє громадян США, один громадянин Марокко, громадянин Швеції та громадянин Хорватії. Ворог призначив їм вирок - тривалий термін ув'язнення чи страту. Ми врятували їм життя. Всі вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії".

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