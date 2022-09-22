Новини

10 іноземців визволено з російського полону за посередництва Саудівської Аравії, - Зеленський

2 87614
10 іноземців визволено з російського полону за посередництва Саудівської Аравії, - Зеленський
Із російського полону визволено 10 іноземних громадян, яким загрожували тривалий термін ув’язнення або страта.

Як інфорує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі телемарафону в ніч із середи на четвер президент України Володимир Зеленський.

"Ми допомогли нашим друзям, це питання честі для України, питання нашої подяки за допомогу нашій державі. Вдалося звільнити 10 іноземних громадян, які перебували в російському полоні", - сказав він.

За словами Зеленського, "свого часу ми обговорювали це з Борисом Джонсоном, він звертався по сприяння до американських друзів. Тепер додому повернуться п'ятеро громадян Великої Британії, двоє громадян США, один громадянин Марокко, громадянин Швеції та громадянин Хорватії. Ворог призначив їм вирок - тривалий термін ув'язнення чи страту. Ми врятували їм життя. Всі вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії".

Також читайте: Повний список визволених українських полонених. ДОКУМЕНТ

Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Іноземців за посередництва Аравії, Азовців за посередництва Туреччини, змогли їх обміняти завдяки успіхам ЗСУ. А Щеневтік що зробив?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Що-що? Відео записав! Вагнерівців у бульбостан віддав. Хоча за них дали б не менше, ніж за медведчука. До речі, медведчука за пів року навіть засудити не спромоглися. Тму він юридично чистий.
  • Senator 0eaca536
    По факту их освободил принц Салман и западные доляры...собранные родственниками...путлер и Ze помешаны на долярах....
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини