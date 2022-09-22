Гендиректор МАГАТЕ Гроссі планує ще один візит до України

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в середу заявив, що найближчим часом здійснить візит до України для обговорення ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Гроссі сказав на пресконференції на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Я щойно обговорив із міністром (закордонних справ України Дмитром) Кулебою і сподіваюсь, що буду незабаром їхати до Києва або до України. І, можливо, пізніше, в певний момент часу – до Росії", – сказав гендиректор МАГАТЕ.

"З урахуванням серйозності ситуації й того, що відбувається на місці, ми маємо рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше", – додав він.

Перед тим у середу Гроссі провів зустрічі з главами МЗС України та Росії Дмитром Кулебою і Сєргієм Лавровим, під час яких обговорив ситуацію з ядерною безпекою в контексті українсько-російської війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Гроссі обговорили безпеку і захист ЗАЕС