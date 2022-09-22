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Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброї чи боєприпаси до Росії

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Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброї чи боєприпаси до Росії
Представник міноборони КНДР заявив, що і не планують цього робити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Нещодавно США та інші ворожі сили говорили про "порушення резолюції" РБ ООН, поширюючи "чутки про торгівлю зброєю" між КНДР і Росією... Ми ніколи раніше не експортували зброю або боєприпаси до Росії, і ми не плануємо їх експортувати", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше в США заявили, що не мають підтверджень купівлі Росією зброї в КНДР. 

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Пиз Дун Ын.
  • дмитрий a4f273bf
    Поживём-увидим. А то Иран тоже клянётся и божится что ни-ни, а загадочные самолёты Тегеран-Москвабад летают аж пыль столбом и детали разбившихся камикадзе иранского образца уже зафиксированы. Так что цена словам упоротых равна 0, деньги и жратву подгонят и станут они добрее и сговорчивее
  • Slava Lavochkin
    Вообще уже все не хотят иметь ничего общего с оркостаном. Даже самые матерые упыри открещиваются. Аж смешно наблюдать...
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