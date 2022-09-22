Окупанти обстріляли населені пункти та заповідник у Миколаївській області

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Вчора, 21 вересня, о 12:20 під ворожим обстрілом було с. Полігон Шевченківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, 21 вересня, завдавалися ворожі удари по Куцурубській громаді. О 12:00 по селах Дмитрівка та Парутине. Попадання фіксувалися переважно за населеними пунктами та по відкритих територіях. Постраждалих немає. Також за інформацією ОК "Південь", протягом 21 вересня, реактивними снарядами тричі атаковано район Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" в напрямку Парутиного. Без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора, 21 вересня, з 12:23 ворог завдавав артилерійські обстріли по прибережній зоні м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого виникла пожежа на буксирі. Постраждалих немає.

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Протягом дня, 21 вересня, з 13:57 по 14:10 та з 15:00 по 16:30 під ворожим вогнем було смт Первомайське Первомайської громади. Переважно влучення по відкритих територіях, частково зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Зранку, 22 вересня, о 05:55 в с. Калинівка Воскресенської громади внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа почтового відділення. Без жертв та постраждалих.

"У Баштанському районі під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Протягом 21 вересня проведено ворожі обстріли з 16:35 до 16:55 біля околиці села Лепетиха та Кавказ, о 20:15 в смт Березнегувате. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджених житлових будинків уточнюється.Вчора, 21 вересня, з 13:00 до 16:00 та сьогодні, 22 вересня, о 02:00 були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - додають у ОВА.

Сьогодні, 22 вересня, о 01:00, 03:00, 05:00 обстрілів зазнало с. Широке та с. Червона Долина Широківської громади, поза межами населених пунктів. Постраждалих та руйнувань немає.