Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати проти України, - розвідка Великої Британії

Росія, ймовірно, зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами, пов’язаними з набором 300 тисяч військових. Нові формування навряд чи стануть боєздатні протягом декількох місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони із посиланням на дані розвідки.

"Путін йде на значний політичний ризик в надії створити таку необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала свій запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, часткова мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярна серед частини російського населення.

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