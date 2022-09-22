Велика Британія збереже чи збільшить підтримку Києва, - Трасс

"Ми не заспокоїмося, доки Україна не здобуде перемогу".

Про це заявила на Генасамблеї ООН прем'єр-міністерка Британії Ліз Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"У цей вирішальний момент конфлікту я обіцяю, що ми збережемо або збільшимо нашу військову підтримку Україні на стільки, скільки потрібно. Поки я кажу, в Україну прибуває нова британська зброя, включно з новими ракетами для MLRS. Ми не заспокоїмося, доки Україна не здобуде перемогу", – йдеться в заяві.

Трасс наголосила, що Росії ніхто не погрожував, а у світі триває боротьба між автократіями та демократіями.

"Це вирішальний момент у нашій історії, в історії цієї організації та в історії свободи. Історія 2022 року могла б стати історією авторитарної держави, яка перекинула танки через кордон мирного сусіда і поневолила його народ. Натомість це історія про те, як свобода дала відсіч. Перед лицем агресії, яка зростає, ми показали, що у нас є сили діяти й рішучість довести справу до кінця", – заявила вона.

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