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Трасс про ядерний шантаж Путіна: "Це не спрацює"

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Трасс про ядерний шантаж Путіна: "Це не спрацює"
Прем’єрка Британії Елізабет Трасс назвала "бряцанням зброєю" ядерні погрози Путіна та заявила, що цей шантаж "не спрацює".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За її словами, наразі геополітика увійшла в нову епоху і це вимагає принциповості та рішучої позиції від країн, які вірять у засадничі принципи ООН.

"Цього ранку ми бачили, як Путін намагається виправдати свої катастрофічні провали. Він вирішив продовжувати зусилля, посилаючи ще більше резервістів на жахливу долю. Він відчайдушно намагається створити видимість демократії для режиму, для якого не існує прав і свобод людини. Він вдається до нових фіктивних претензій та бряцання зброєю. Це не спрацює", - наголосила Трасс.

Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні погрожував Заходу ядерною зброєю, додавши, що в РФ вона перевершує озброєння країн НАТО.

Також читайте: Велика Британія збереже чи збільшить підтримку Києва, - Трасс

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Топ коментарі

  • Leshek
    Просто пусть подтвердит слова Бориса Джонсона , что в случае применения ****** ЯО , Великобритания ответит ядерным ударом по рашке. без дополнительных консультаций с союзниками. Когда Джонсонюк сказал об этом, ***** на несколько месяцев умолк со своей ядерной ялдой.
  • Alex Alex 3b1a281f
    тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

    всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
  • Senator 0eaca536
    Недавно известная пропагандонша РабZeи Евгения Альбац...сказала...на рабZee нет бронежилетов надёжных...для 300 000 наших Zolldattenn
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