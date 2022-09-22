Трасс про ядерний шантаж Путіна: "Це не спрацює"

Прем’єрка Британії Елізабет Трасс назвала "бряцанням зброєю" ядерні погрози Путіна та заявила, що цей шантаж "не спрацює".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За її словами, наразі геополітика увійшла в нову епоху і це вимагає принциповості та рішучої позиції від країн, які вірять у засадничі принципи ООН.

"Цього ранку ми бачили, як Путін намагається виправдати свої катастрофічні провали. Він вирішив продовжувати зусилля, посилаючи ще більше резервістів на жахливу долю. Він відчайдушно намагається створити видимість демократії для режиму, для якого не існує прав і свобод людини. Він вдається до нових фіктивних претензій та бряцання зброєю. Це не спрацює", - наголосила Трасс.

Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні погрожував Заходу ядерною зброєю, додавши, що в РФ вона перевершує озброєння країн НАТО.

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