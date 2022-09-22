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Мобілізація закінчиться поваленням Путіна з поста президента РФ, - міністр оборони Словаччини Надь

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Мобілізація закінчиться поваленням Путіна з поста президента РФ, - міністр оборони Словаччини Надь
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що псевдореферендуми на території України є лише приводом для майбутніх претензій Росії щодо нападу українців на російську землю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Призвавши синів російських матерів, він поставить себе в складну політичну позицію, і я припускаю, що це закінчиться поваленням Володимира Путіна з поста президента Російської Федерації", – сказав Надь.

Прем'єр-міністр Едуард Гегер також різко засудив мобілізацію та псевдореферендуми, оголошені Путіним.

"Це незаконна анексія, яку не можна прийняти. Ми знову заявляємо про нашу підтримку повної територіальної цілісності та суверенітету України", – сказав він.

Уряд підтвердив, що с, попри загальну підтримку Росії серед словацького населення.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Артм Воронцов
    десь у тундрі загубився той "бунт страшний і беспощадний"....
  • Ольга Княжицкая
    Скоріш за все його вже повалили, тепер намагаються заднім числом зробити це нібито руками так званого нарду.
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