Мобілізація закінчиться поваленням Путіна з поста президента РФ, - міністр оборони Словаччини Надь
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Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що псевдореферендуми на території України є лише приводом для майбутніх претензій Росії щодо нападу українців на російську землю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
"Призвавши синів російських матерів, він поставить себе в складну політичну позицію, і я припускаю, що це закінчиться поваленням Володимира Путіна з поста президента Російської Федерації", – сказав Надь.
Прем'єр-міністр Едуард Гегер також різко засудив мобілізацію та псевдореферендуми, оголошені Путіним.
"Це незаконна анексія, яку не можна прийняти. Ми знову заявляємо про нашу підтримку повної територіальної цілісності та суверенітету України", – сказав він.
Уряд підтвердив, що с, попри загальну підтримку Росії серед словацького населення.