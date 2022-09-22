Боррель про ядерні погрози Путіна: Вони не похитнуть підтримку України

Погрози щодо використання ядерної зброї, які були озвучені Путіним, є цинічними та безвідповідальними, вони несуть безпрецедентні за обсягами загрози для європейської та світової безпеки, але вони не похитнуть рішучість ЄС у підтримці України.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ці чергові погрози путіна застосувати ядерну зброю, що повторюються раз за разом, і цього разу прозвучали дуже очевидно… , є проявом безвідповідальної та цинічної спроби підірвати нашу тверду підтримку на адресу України. Ці погрози у безпрецедентному масштабі підривають міжнародний мир та безпеку. Але вони не похитнуть нашу готовність, не змінять нашу рішучість, нашу єдність у тому, щоб стояти разом з Україною, надавати їй широку підтримку для її здатності захистити себе та свою територіальну цілісність, так довго, як це буде необхідно", - наголосив Боррель.

За його словами, такі погрози Путіна, як і його оголошення про часткову мобілізацію в Росії та про підтримку так званих "референдумів" на тимчасово захоплених територіях України, були особливо цинічними й шокуючими, оскільки були зроблені саме тоді, коли світове співтовариство в ООН шукає шляхи для зміцнення миру й прогресу. Для оголошення своїх агресивних планів Путін навмисно обрав Міжнародний день миру, який відзначається саме 21 вересня.

"Є очевидним, що Путін намагається знищити Україну. Він намагається зруйнувати всю країну з використанням всіх засобів, оскільки зазнає провалу у військових діях… Але ми будемо продовжувати підтримувати Україну у військовому сенсі. Ми будемо продовжувати постачати для України зброю. Ми будемо продовжувати вкладати гроші у Європейський фонд миру та в бюджети країн-членів для продовження підтримки військової спроможності України для захисту її власного суверенітету", - додав Боррель.

Він додав, що у першій частині зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка була скликана після оголошення президентом РФ нового етапу ескалації в російській агресії проти України, взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він проінформував європейських урядовців про поточну ситуацію та про розвиток подій в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трасс про ядерний шантаж Путіна: "Це не спрацює"