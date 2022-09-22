Боррель про ядерні погрози Путіна: Вони не похитнуть підтримку України
Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ці чергові погрози путіна застосувати ядерну зброю, що повторюються раз за разом, і цього разу прозвучали дуже очевидно… , є проявом безвідповідальної та цинічної спроби підірвати нашу тверду підтримку на адресу України. Ці погрози у безпрецедентному масштабі підривають міжнародний мир та безпеку. Але вони не похитнуть нашу готовність, не змінять нашу рішучість, нашу єдність у тому, щоб стояти разом з Україною, надавати їй широку підтримку для її здатності захистити себе та свою територіальну цілісність, так довго, як це буде необхідно", - наголосив Боррель.
За його словами, такі погрози Путіна, як і його оголошення про часткову мобілізацію в Росії та про підтримку так званих "референдумів" на тимчасово захоплених територіях України, були особливо цинічними й шокуючими, оскільки були зроблені саме тоді, коли світове співтовариство в ООН шукає шляхи для зміцнення миру й прогресу. Для оголошення своїх агресивних планів Путін навмисно обрав Міжнародний день миру, який відзначається саме 21 вересня.
"Є очевидним, що Путін намагається знищити Україну. Він намагається зруйнувати всю країну з використанням всіх засобів, оскільки зазнає провалу у військових діях… Але ми будемо продовжувати підтримувати Україну у військовому сенсі. Ми будемо продовжувати постачати для України зброю. Ми будемо продовжувати вкладати гроші у Європейський фонд миру та в бюджети країн-членів для продовження підтримки військової спроможності України для захисту її власного суверенітету", - додав Боррель.
Він додав, що у першій частині зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка була скликана після оголошення президентом РФ нового етапу ескалації в російській агресії проти України, взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він проінформував європейських урядовців про поточну ситуацію та про розвиток подій в Україні.