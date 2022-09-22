У 39 російських містах затримали вже понад 1300 людей на мітингах проти мобілізації на війну

Російські силовики затримали вже понад 1300 людей за участь у мітингах, які пройшли по всій країні після оголошння президента Володимира Путіна про часткову мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал "ОВД-Інфо".

Зазначається, що 21 вересня мітинги проходили у 39 містах РФ.

"Станом на 10:00 22 вересня, затримано вже понад 1321 особу", - йдеться у повідомленні.

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Переважна більшість затримань відбулася в двох найбільших містах Росії: принаймні 530 зафіксовано в Москві та понад 470 у Санкт-Петербурзі. Інших затримали у великих містах, включаючи Челябінськ, Єкатеринбург, Красноярськ, Уфу, Краснодар та Іркутськ.