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У 39 російських містах затримали вже понад 1300 людей на мітингах проти мобілізації на війну

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У 39 російських містах затримали вже понад 1300 людей на мітингах проти мобілізації на війну
Російські силовики затримали вже понад 1300 людей за участь у мітингах, які пройшли по всій країні після оголошння президента Володимира Путіна про часткову мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  портал "ОВД-Інфо".

Зазначається, що 21 вересня мітинги проходили у 39 містах РФ.

"Станом на 10:00 22 вересня, затримано вже понад 1321 особу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманим у Москві на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомат. ФОТОрепортаж

Переважна більшість затримань відбулася в двох найбільших містах Росії: принаймні 530 зафіксовано в Москві та понад 470 у Санкт-Петербурзі. Інших затримали у великих містах, включаючи Челябінськ, Єкатеринбург, Красноярськ, Уфу, Краснодар та Іркутськ.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Вони, ці протестанти, звісно молодці. Не побоялися та вийшли на вулиці. Але дуже засмучує той факт, що коли росія підло напала на Україну, на вулиці вони не виходили і проти війни не протестували.
    Вона почали протестувати лише тоді, коли виникла загроза, що на цю війну пошлють їх самих.
  • Пупочный войлок
    Не "затримали", а "мобілізували".
  • Артм Воронцов
    ***** і не один відділок ще не згорів.... відчувається рабське коріння....
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