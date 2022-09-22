Усі визволені з російського полону захисники отримають кваліфіковану медичну та психологічну допомогу, - Мінреінтеграції

Визволених з російського полону українських захисників забезпечать кваліфікованою медичною та психологічною допомогою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінреінтеграції та НІБ забезпечили всіх речами першої необхідності та мобільними телефонами, щоб хлопці й дівчата змогли почути голоси рідних після звільнення. Також кожен отримає кваліфіковану медичну та психологічну допомогу", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, у рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азову".

Також з полону звільнили 10 іноземних воїнів, які служили у лавах ЗСУ.

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