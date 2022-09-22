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Кремль хотів оголошенням мобілізації "перебити" тему обміну полоненими, а вийшло навпаки, - Маляр

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Кремль хотів оголошенням мобілізації "перебити" тему обміну полоненими, а вийшло навпаки, - Маляр
Спрацювало це навпаки - подвоївся інформаційний ефект.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram заступниці міністра оборони Ганни Маляр

"Інформаційно Кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну. Така традиційна нехитра тактика. Спочатку вони хотіли оголосити мобілізацію 20 вересня, але усвідомили, що технологічно доцільніше про це повідомляти в день обміну", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Bodalux
    Шапіто-2019 генерує таку креативну маячню, що навіть коментувати важко, бо українська сторона самаофіційно не надавала жодної інформації про обмін Медведчука і вважати, що кацапи могілізацію запустили, щоб перебити «тему обміну», треба бути виключно зебілом.
  • Микола Мазуренко
    Яка надумана маячня. Прямо висєр якийсь тупий
    .
  • Марина Кравець
    ото й я кажу - їм краще жувати, ніж розмовляти..
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