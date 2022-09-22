Кремль хотів оголошенням мобілізації "перебити" тему обміну полоненими, а вийшло навпаки, - Маляр

Спрацювало це навпаки - подвоївся інформаційний ефект.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

"Інформаційно Кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну. Така традиційна нехитра тактика. Спочатку вони хотіли оголосити мобілізацію 20 вересня, але усвідомили, що технологічно доцільніше про це повідомляти в день обміну", - йдеться в повідомленні.

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