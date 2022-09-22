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ССО оголосили про курс підготовки. Охочі обвалили сайт із записом

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Сили Спеціальних операцій ЗСУ оголосили про відбір на свій кваліфікаційний курс. Охочих виявилося так багато, що вони обвалили сайт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм ССО.

"Через величезну кількість заявок на участь у відборі до Кваліфікаційного курсу ССО України сталися технічні збої в роботі сайту sof.mil.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

Зараз технічні проблеми вже вирішили. Але тих, хто заповнив анкету на сайті, просять зробити це ще раз.

Заявку можна заповнити за посиланням.

Строк подачі заявок - до 16 жовтня.

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В ССО зазначають, що до кінця курс спецпідготовки проходять лише 10% тих, хто почав навчання.

ССО оголосили про курс підготовки. Охочі обвалили сайт із записом 01

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Топ коментарі

  • wittmann1980
    Покажите это кацапам, которые как крысы разбегаются.
  • Марина Кравець
    правильно розбігаються..нічого їм тут робити..інстинкт самозбереження ніхто не відміняв
  • Alex Tiger
    И такую страну кацапня хочет завоевать. Репоеды, вас в Украине будут рвать голыми руками.
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