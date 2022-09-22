ССО оголосили про курс підготовки. Охочі обвалили сайт із записом
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Сили Спеціальних операцій ЗСУ оголосили про відбір на свій кваліфікаційний курс. Охочих виявилося так багато, що вони обвалили сайт.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм ССО.
"Через величезну кількість заявок на участь у відборі до Кваліфікаційного курсу ССО України сталися технічні збої в роботі сайту sof.mil.gov.ua", - йдеться у повідомленні.
Зараз технічні проблеми вже вирішили. Але тих, хто заповнив анкету на сайті, просять зробити це ще раз.
Заявку можна заповнити за посиланням.
Строк подачі заявок - до 16 жовтня.
В ССО зазначають, що до кінця курс спецпідготовки проходять лише 10% тих, хто почав навчання.