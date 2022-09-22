На окупованій Луганщині "мобілізація" не часткова, забирають всіх, кого можуть знайти, - Гайдай

Російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова, рашисти забирають абсолютно всіх чоловіків… яких можуть знайти. Росіяни зариваються та підтягують резерви з боку Сватового та Троїцького.



Рашисти в поганому настрої через провалену "моГілізацію", "гарматного м‘яса" майже немає, чекають на поповнення після оголошеної путіним "часткової пакетизації" в росії", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Гайдая, звільнена від окупантів Білогорівка пепребуває під постійними ворожими обстрілами.

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