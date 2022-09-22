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На окупованій Луганщині "мобілізація" не часткова, забирають всіх, кого можуть знайти, - Гайдай

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На окупованій Луганщині "мобілізація" не часткова, забирають всіх, кого можуть знайти, - Гайдай
Російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова, рашисти забирають абсолютно всіх чоловіків… яких можуть знайти. Росіяни зариваються та підтягують резерви з боку Сватового та Троїцького.

Рашисти в поганому настрої через провалену "моГілізацію", "гарматного м‘яса" майже немає, чекають на поповнення після оголошеної путіним "часткової пакетизації" в росії", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Гайдая, звільнена від окупантів Білогорівка пепребуває під постійними ворожими обстрілами.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Величко f50a5c94
  • Alex Tiger
    До 14 года даунбассеры и лугандоны блеяли, что кормят всю Украину. А теперь будут удобрять наш чернозем и кормить червей.
  • Евгений Агро
    В мене у хрещеної зять виїхав від мобілізації в Крим вже давно, разом з її дочкою.. Ахаха, тепер сподіваюся його там відправлять на могилізацію.
    А тих, хто сидів на окупованих територіях і не йшов в ЗСУ, також тепер могилізують схоже до армії орків.

    Може вони навмисно там лишалися, щоб почекати поки їх візьмуть в оркоармію, видадуть зброю, щоб перестріляти усіх орків, як троянські коники, а наші потім зайдуть і все легко звільнять?))
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