Разом із союзниками Україна працює над обміном "всіх на всіх", а ЗСУ щодня збільшують "обмінний фонд", - Костін
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Україна та її союзники працюють над обміном із Росією полонених у форматі "всіх на всіх".
Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.
Він запевнив, що держава пам’ятає про всіх, хто залишається в полоні, зокрема Офіс генерального прокурора докладає максимум зусиль для повернення захисників додому. "Успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують "обмінний фонд"", - зазначив Костін.
Генпрокурор також зазначив, що в Україні вже закінчили досудове розслідування щодо Віктора Медведчука, якого Росії передали в межах останнього обміну.
"Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія", - наголосив генпрокурор.