Окупанти пограбували музей в Ізюмі, - поліція
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Поліція Харківщини виявила викрадені з музею в Ізюмі експонати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Харківської області.
Як зазначається, військовослужбовці Збройних сил України в місті Ізюм виявили зброю та музейні експонати. Ці предмети були викрадені російськими загарбниками під час окупації населеного пункту.
Працівники слідчо-оперативної групи Ізюмського районного управління поліції провели огляд місця події.
Речові докази вилучені та направлені на експертизу.
Після проведення експертних досліджень музейні експонати будуть передані до музею.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.