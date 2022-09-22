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Чоловіки в окупованому Криму отримують повістки через сайт держпослуг

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Чоловіки в окупованому Криму отримують повістки через сайт держпослуг
Жителям окупованого Криму надходять повістки до армії Росії через сайт державних послуг.

Про це повідомляє організація КримSOS, інформує Цензор.НЕТ.

"Як стало відомо КримSOS, чоловіки у тимчасово окупованому Криму почали отримувати повістки до армії РФ через сайт держпослуг. Якщо людина кілька днів не відвідуватиме особистий кабінет на сайті держпослуг, повістка автоматично вважатиметься отриманою", - розповів голова правління КримSOS Олексій Тільненко.

Крім того, є інформація, що представники силових окупаційних структур можуть патрулювати вулиці міст та шукати чоловіків призовного віку для подальшого вручення повісток, - додали в організації.

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Рішення про часткову мобілізацію, яке 21 вересня ухвалила влада РФ, поширюється також на окуповані території, що є воєнним злочином. Примусова мобілізація заборонена Женевською конвенцією. Примус громадян супротивної сторони до участі у військових діях, спрямованих проти їхньої власної держави заборонений Гаазьким положенням. Також це є порушенням законів і звичаїв війни, згідно з Кримінальним кодексом України.

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