7 із 50 найпопулярніших онлайн-видань порушують Закон про мову

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови провів моніторинг діяльності 50 найпопулярніших онлайн-медіа щодо дотримання вимог мовного законодавства, сім із них порушують закон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі мовного омбудсмена Тараса Кременя.

"За результатами моніторингу встановлено, що сім онлайн-медіа порушують закон: два (Багнет і Голос.ЮА) надають інформацію виключно недержавною мовою, п’ять - не забезпечують завантаження українськомовної версії інтернет-представництва за умовчанням (РБК-Україна, Політека, Хвиля, Вести, Ракурс)", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що 43 (86%) обстежених онлайн-медіа дотримуються вимог частини шостої статті 27 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", з них шість онлайн-медіа подають інформацію на сторінці виключно українською мовою (Суспільне, Захід.нет, Радіо Свобода, Новинарня, Коментарі, Подробиці).

Крім того, під час моніторингу встановлено, що здебільшого версія сторінки державною мовою містить за обсягом та змістом однакову або більшу кількість інформації порівняно з версіями іншими мовами.

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"Українськомовна та російськомовна версії переважно збігаються за інформаційним наповненням. Натомість англомовні версії інтернет-представництв онлайн-медіа зазвичай мають меншу кількість розділів, інформаційних повідомлень, а також частоту оновлення контенту", - зазначають у повідомленні.

Окрім української мови, провідні онлайн-медіа подають інформацію здебільшого російською мовою, третьою за популярністю є англійська мова, а Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" також послуговується іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами.

Моніторинг здійснювався шляхом аналізу інформації, розміщеної на сторінках інтернет-представництв 50 провідних онлайн-медіа за рівнем відвідуваності (за даними Інституту масової інформації станом на кінець липня - початок серпня 2022 року): ТСН, Українська правда, Новое время, Цензор, РБК-Україна, Канал 24, Ліга, Еспресо, Гордон, Фокус, Кореспондент, УНІАН, Обозреватель, Головком, Газета.ЮА, Апостроф, Суспільне, Захід.нет, Українські новини, Укрінформ, Дело.ЮА, Радіо Свобода, Телеграф, Новинарня, Громадське, УНН, Політека, Лівий берег, Слово і Діло, Знай, Дзеркало тижня, Хвиля, Коментарі, Інтерфакс-Україна, КП в Україні, Новини.Live, Вести, Букви, Бабель, сайт газети "Факти", Багнет, Економічні новини, Українська служба BBC, Антикор, ICTV, Подробиці, Ракурс, Прямий, Голос.ЮА та 5 канал.

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Зазначено, що за результатами моніторингу уповноважений із захисту державної мови розпочав здійснення заходів реагування в межах визначених законом повноважень.