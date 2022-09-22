Росію треба виключити з Радбезу ООН та прискорити членство України в ЄС і НАТО, - Порошенко

Рішення про "часткову мобілізацію" в Росії свідчить про глибоку кризу, яку переживає Путін через поразки в Україні.

Про це повідомив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, західні держави мають перейти до швидких рішень, зокрема виключити росію з Радбезу ООН, дати Україні ще більше сучасної зброї і прискорити членство у ЄС та НАТО.

Відповідаючи на запитання, що означає рішення мобілізувати 300 тисяч росіян, Порошенко сказав: "це значний доказ того, наскільки могутніми є Збройні Сили України, наскільки вражаючою є єдність України та українського народу і наскільки важливою є міжнародна солідарність, міжнародні партнери, які підтримують Україну зброєю, фінансами, санкціями тощо".

"Найголовніше: Путін - брехун. Він говорить, що вони втратили лише 6 тисяч військових в Україні (що є брехнею, оскільки втрати точно перевищують 150 тисяч, включаючи понад 50 тисяч вбитими). Чому тоді, втративши лише 6 тисяч, ухвалено рішення скликати 300 тисяч? По-друге, якщо російські солдати, які перебувають на контрактній службі, не можуть нічого зробити за 210 днів війни, то що зможуть зробити примусово мобілізовані? Це демонструє, що Путін переживає глибоку кризу, він починає розуміти, що програє війну, і цією ситуацією намагається підняти температуру", - пояснив п'ятий президент.

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Таким чином, продовжив Порошенко, Путін показав, що воює не тільки з Україною та НАТО, а й зі всім Західним світом.

"В цій ситуації не можна вагатися з допомогою. Забезпечте нас реактивними винищувачами, зенітними ракетами. Не слід сприймати жодного шантажу від Путіна – військового, продовольчого, енергетичного чи будь-якого іншого. Нам потрібно більше санкцій, щоб обмежити путіна фінансово і економічно.

Нам потрібне членство у НАТО, тому що Україна заплатила за це величезну ціну життями наших військових і тонами крові. Нам потрібне членство у ЄС. Ефективна співпраця у сфері військової безпеки здатна депутінізувати Європу, світ і Росію. Також у цій ситуації надзвичайно важливо сьогодні, коли ми маємо Генасамблею ООН, змінити структуру Ради Безпеки ООН – забрати право вето у Росії. Тому що це країна-терорист, країна-агресор, що вбиває багато українців. Нам треба виключити росію з Ради Безпеки ООН", - підсумував Порошенко.

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