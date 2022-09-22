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Обмін полоненими між РФ та Україною за посередництва Туреччини є важливим кроком до припинення війни, - Ердоган

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Обмін полоненими між РФ та Україною за посередництва Туреччини є важливим кроком до припинення війни, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обмін полоненими між РФ і Україною, що відбувся в середу в результаті його переговорів із главами обох держав, є кроком на шляху до припинення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише турецьке агентство "Анадолу".

"За словами глави держави, обмін полоненими між Росією та Україною, досягнутий за посередництва Туреччини, є важливим кроком на шляху до припинення війни. Турецький лідер додав, що Анкара продовжує докладати зусиль для досягнення миру між Москвою та Києвом", - йдеться в повідомленні.

Ердоган подякував Зеленському та Путіну за згоду на обмін військовополоненими й усім, хто докладав зусиль у цьому процесі.

Видання також повідомило, що радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван подякував Туреччині за посередництво в обміні військовополоненими між Україною та РФ. "Висловлюю вдячність уряду Туреччини за вирішальний внесок у реалізацію зернової угоди, а також за посередництво в обміні полоненими між Україною та Росією", - сказав він.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Протестующие в Иране захватили резиденцию Верховного Айятоллы Хаменаи. Ситуация в Тегеране полностью вышла из под контроля.
    Иран бурлит и отказывается подчиняться бесноватым фанатикам.
    По слухам в соцсетях сам айятолла Хаменаи сегодня ночью умер.
    Вова, а ты...
    Айятолла тебя ждет.
    Сводишь его на концерт Кабзона.
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    ідіот чи що?
  • Vlad Cheh
    А чего эти тупые богословы не сориентировались и не пошли на рынок нефти? Могли бы стать таким же султанатом с деньгами, учитывая курс нефти в марте этого года. Зачем они пошли лизаться с кацапами? Ради продажи дронов? Там Израиль в шаге от того, чтобы использовать свое ЯО по ним и никто его за это не осудит. И он, и США могут за считанные дни закинуть протестующим оружия, если захотят. Те и снесут шиитское правительство. Как вообще чеченцы могут быть с шиитами в одной лодке? Это же невозможно. Россия не может быть другом Ирану, а они полезли в эту пропасть. Теперь получают. США реально могут дать оружие повстанцам, а Израиль прислать спецов. От границы с Арменией их отрежет Алиев, перерезав всю дорогу наглухо от Каспия до Турции. При этом Армению не сильно поддержат, все же ОДКБ член до сих и при этом Пашинян (могу ошибаться) не отменил решение предыдущего президента по поддержке "референдума" в Крыму в 2014-ом году. То есть они его признали вместе с Бульбостаном, Сирией и еще этим всем известными клоаками. То есть две причины закрыть глаза на действия Алиева, который имеет право соединить эксклав свой с государством и получить маршрут в Турцию и обрезать Иран в том числе. А могло быть все иначе. Иран сразу против войны, вводит все санкции, получает выход на рынок нефти, Армения выходит из ОДКБ и осуждает Россию, не поставляет ей свои самолеты, массово присоединяется к санкциям. Сразу был бы другой разговор. Путин - это как царь Мидас, только все, к чему он коснется, превращается сами знайте во что. В то, что лежит в его чемодане.
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