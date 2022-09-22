Мобілізація в Росії: Казахстан поки не закриватиме кордон для громадян РФ

Казахстан не закриватиме кордону для громадян Росії, які захочуть виїхати з країни.

Про це заявив речник Сенату країни Маулен Ашимбаєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, якщо росіяни захочуть приїхати до Казахстану "у якихось справах, побути якийсь період і потім виїхати", то в'їзд обмежуватися не буде.

"У нас є певні зобов'язання. Є угода, яку ми підписали. Якщо росіяни зараз приїжджатимуть, ми не можемо обмежувати це. Але ми дуже сподіваємося, що ситуація в Україні буде стабілізована", - сказав Ашимбаєв.

Він зазначив, що жителі Казахстану стежитимуть за подіями в Росії, оскільки це сусідня держава, проте коментувати оголошення мобілізації в Росії Ашимбаєв не став.

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"Мені некоректно давати оцінку тим процесам, які відбуваються всередині іншої країни. Хотілося б позначити ще раз позицію Казахстану щодо конфлікту, протистояння та кровопролиття, яке відбувається в Україні. Наша позиція не змінилася. Це можна вирішити лише політичним шляхом знаходження компромісу, прийняття взаємоприйнятних рішень. Іншого виходу немає", - заявив речник сенату.

Ашимбаєв підкреслив, що обмін полоненими, що відбувся 21 вересня, дає надію, що між Україною та Росією йде переговорний процес.

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