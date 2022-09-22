Громадян України в окупованому Криму закликають саботувати мобілізацію до армії РФ

За участь у війни проти України в лавах армії РФ жителі окупованого Криму будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним українським законодавством.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

"Ми розуміємо, що Російська Федерація буде намагатися призивати саме наших українських громадян, які проживають на окупованих територіях, включно з АРК та м. Севастополем. Тому ми закликаємо українських громадян саботувати мобілізацію, ухилятися від неї", - наголосила вона.

Ташева нагадала, що за участь у війни проти України в лавах армії РФ жителі окупованого Криму будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним українським законодавством.

"Ви маєте розуміти, що якщо потрапите на поле бою, швидше за все, ви будете вбиті чи поранені, станете інвалідами. Ми не хочемо такого для наших українських громадян", - додала вона.

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