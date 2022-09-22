Псевдокерівникам Запорізької зернової компанії, які вивозили до РФ український урожай, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України та двом громадянам РФ в організації діяльності зернової компанії та постачанні до держави-агресора викраденого українського урожаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Офіс Генпрокурора

За даними слідства, громадянин РФ очолив так зване державне унітарне підприємство "Державний зерновий оператор", де зберігалося понад 42 тисячі тонн зерна. Разом зі своїм так званим заступником – теж громадянином РФ та місцевим колаборантом вони організували захоплення елеваторів, конфіскували продукцію, а також скуповували у населення зерно за заниженими цінами. В подальшому ця сільськогосподарська продукція транспортувалася до тимчасово окупованої території Криму, а також поставлялася покупцям на території РФ – ТОВ "Кубань-Форвард" і ТОВ "Компания "Апрель" (м.Краснодар).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СБУ за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму СБУ.

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