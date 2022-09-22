Емігрувати до ЄС чи США готові вчетверо менше українців, ніж у 2020 році, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

За два роки кількість українців, готових виїхати на постійне проживання до США чи ЄС, знизилася у 4 рази. Зараз вона становить 7%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Запитання, на яке пропонували відповісти респондентам, звучить так: "А якби вам зараз без умов надали громадянство США або ЄС, ви б поїхали для постійного проживання в ці країни?".

У жовтні 2020 року позитивно на нього відповіли 28% українців. У вересні 2022 - 7%.

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Водночас з 69% до 91% стало більше тих, хто не хотів би виїжджати навіть у разі отримання без умов громадянства США/ЄС.

Соціологи зазначають, що потрібно враховувати те, що близько 10% дорослих українців зараз закордоном як біженці.

Але, навіть якщо половина з них відповіли б "так" на це запитання (хоча нещодавні опитування українців біженців свідчать, що насправді більшість усе-таки хочуть повернутися додому, тобто відповідей "так" було б, скоріше за все, менше половини, - КМІС), то зниження еміграційних настроїв також було б значним - з 28% до близько 13%.

Не хотіли б виїжджати жити закордон абсолютна більшість населення (90-92%) у всіх регіонах України.

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Також у всіх регіонах порівняно з 2020 роком стало значно менше тих, хто хотів би виїхати.

Соціологи зазначають: попри те, що більш молоді респонденти більшою мірою готові емігрувати, насправді серед усіх вікових категорій абсолютна більшість (не менше 84%) не хотіли б виїжджати жити до США/ЄС.

"Важливо також, що у всіх вікових категоріях простежується значне зниження готовності переїхати до США/ЄС порівняно з 2020 роком. Наприклад, у 2020 року практично половина (46%) молоді до 30 років хотіли б виїхати, зараз - 13%", - підсумували у КМІС.

Дослідження проходило з 7 по 13 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.