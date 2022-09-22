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Виїзд студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану більше не можливий, - Держприкордонслужба

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Виїзд студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану більше не можливий, - Держприкордонслужба
Українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

"Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном".

За статистикою ДПСУ, лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підробні документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

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Зважаючи на це, додає речник прикордонників, вище військове керівництво прийняло нове рішення - з 14 вересня скасувати можливість пропуску навіть цій категорії громадян.

"Тож на сьогодні чоловіків-студентів через кордон не пропускають", – заявляє Демченко.

Він додає, що за Постановою Уряду від 27 січня 1995 р. № 57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.

"Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни в постанову уряду №57", - сказав Демченко.

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Топ коментарі

  • Victor Frey
    зато "орденоносці" з кварталу катаються куди завгодно, Коля Котлєта з дружиною-моделькою в Парижі на показах мод засвітився
  • Максим Бондаренко b802a304
    Нічого, зате наржуться)
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    Як там було? Свобода понад усе? А що ж їм тепер робити? оце ви отримаєте купу дуже вдячних людей свободної і вільної країни: хтось не зміг повернутися до навчання, хтось поступив (заплатив гроші) і тепер не може потрапити на навчання.
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