Верещук закликала насильно мобілізованих росіян здаватися в полон ЗСУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посадовиці.
"Так ви збережете найцінніше - своє життя - для себе та для своїх близьких. Це краще, ніж безславна смерть на чужині", - написала Верещук.
За її словами, тим, хто здався в полон, будуть гарантовані "безпека і гідні умови утримання".
Росіян, які здалися в полон, можуть обміняти на українців, додала Верещук. "Однак, якщо ви не захочете повертатися до Росії, то, згідно з Женевськими конвенціями та за законами України, вас ніхто не передаватиме до Росії проти вашої волі", - наголосила вона.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.