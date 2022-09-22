Україна, Польща й Британія обговорили протидію російській агресії
Про це повідомили в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Україну на зустрічі представляв Дмитро Кулеба, Польщу - глава МЗС Збіґнев Рау, Британію - Джеймс Клеверлі.
У спільній підсумковій заяві міністри " засудили подальшу мобілізацію сил в Росії, що лише відкидає можливість встановлення миру", та зафіксували домовленість:
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продовжувати непохитну підтримку України з боку Польщі та Великої Британії в протидії агресії Росії до перемоги України;
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розробити пропозиції щодо довготривалої підтримки України, аби допомогти їй попереджати та відбивати майбутні напади;
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розвивати тристороннє співробітництво, зокрема зміцнювати оборонні можливості трьох країн та східного флангу НАТО.
Нагадаємо, тристоронній формат співпраці заснували невдовзі перед початком повномасштабної війни.