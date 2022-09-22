Україна, Польща й Британія обговорили протидію російській агресії

Міністри закордонних справ України, Польщі й Великої Британії, які перебувають у Нью-Йорку для участі у Генасамблеї ООН, зустрілися у тристоронньому форматі та скоординували кроки для протидії російській агресії з огляду на рішення Путіна про часткову мобілізацію.