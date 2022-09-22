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Громадян Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану з російськими паспортами хочуть зобов’язати відслужити рік у армії РФ

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Громадян Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану з російськими паспортами хочуть зобов’язати відслужити рік у армії РФ
Вихідців із країн Середньої Азії, які отримали російські паспорти, хочуть зобов’язати відслужити рік у армії. Тих, хто відмовиться служити в армії РФ, позбавлятимуть російського громадянства. Більше того, громадянства позбавлятимуть і членів їхніх сімей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву члена  ради з прав людини у РФ Кирила Кабанова.

Кирило Кабанов повідомив про розробку пропозицій, згідно з якими "для нових громадян" Росії, які мають громадянство менше 10 років, — вихідцям з Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану — обов'язково буде проходження військової служби протягом року.

"Відмова від виконання військового обов'язку має спричинити позбавлення російського громадянства не тільки для військовозобов'язаної особи, а й для членів її сім'ї", — заявив Кабанов.

За його словами, така ініціатива "буде адекватною відповіддю на офіційну заборону з боку влади вищезгаданих країн на участь їхніх громадян у "спецоперації" у добровільному порядку, за що їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині".

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Нагадаємо, Казахстан, Киргизстан і Узбекистан забороняють своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині.  У Казахстані передбачено кримінальне покарання до десяти років ув'язнення. В Узбекистані покарання передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Судячи з усього, бажаючих мобілізуватися в армію ***** не так багато…
  • Alex Sav 8157c114
    це правильно.. треба головою думати а не казаном з пловом, куді їхати
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    На экранах страны 404 - "Ровшан и Джумшут в росармии"...
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