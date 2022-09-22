На гроші, зібрані у Латвії на закупівлю Bayraktar для ЗСУ, хочуть придбати 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків

Організатори латвійської акції зі збору коштів на Bayraktar для ЗСУ наразі звернулися до усіх благодійників, які переказали гроші, щоб отримати дозвіл змінити ціль проєкту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в Латвії.

"З огляду на сучасну військову ситуацію, а також на тривалість збору коштів у рамках цього проєкту, його організаторами та учасниками було запропоновано використати зібрані пожертви на придбання 45 тактичних безпілотників латвійського виробництва і 15 позашляховиків для ЗСУ, які можуть бути готові до відправки найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс наголосив на незмінності позиції Латвії щодо подальшої підтримки нашої держави в боротьбі з російським агресором до повної перемоги України.

Організатори латвійської акції зі збору коштів на Bayraktar для ЗСУ повідомили, що було зібрано понад 900 тисяч євро.

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