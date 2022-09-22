Новини • Допомога Україні

На гроші, зібрані у Латвії на закупівлю Bayraktar для ЗСУ, хочуть придбати 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків

2 68828
На гроші, зібрані у Латвії на закупівлю Bayraktar для ЗСУ, хочуть придбати 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків
Організатори латвійської акції зі збору коштів на Bayraktar для ЗСУ наразі звернулися до усіх благодійників, які переказали гроші, щоб отримати дозвіл змінити ціль проєкту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в Латвії

"З огляду на сучасну військову ситуацію, а також на тривалість збору коштів у рамках цього проєкту, його організаторами та учасниками було запропоновано використати зібрані пожертви на придбання 45 тактичних безпілотників латвійського виробництва і 15 позашляховиків для ЗСУ, які можуть бути готові до відправки найближчим часом", – йдеться у повідомленні. 

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс наголосив на незмінності позиції Латвії щодо подальшої підтримки нашої держави в боротьбі з російським агресором до повної перемоги України.

Організатори латвійської акції зі збору коштів на Bayraktar для ЗСУ повідомили, що було зібрано понад 900 тисяч євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ отримає від Литви дрони-камікадзе у жовтні-листопаді

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • николай николаенко 598090f8
    За це Вам, щире українське дякую! За вашу і нашу свободу! Перемога буде за нами!
  • дмитрий a4f273bf
    Всё очень просто : литовцы собрали нам на Байрик, а латыши насобирали только 900К евро, чего не хватает. Поэтому и приняли решение купить по деньгам. То что, Литва, Латвия и Эстония - это 3 разные страны в Украине в курсе
  • Tierre
    Беспилотники, внедорожники - все это необходимо.
    А ВСУ сами не могут покупать что-либо за границей. Так что не факт, что смогли бы потратить более целенаправлено.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини