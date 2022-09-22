Жителів Мелітополя закликають негайно залишити територію окупованого міста маршрутом "Крим - Грузія". ВIДЕО

Влада тимчасово окупованого Мелітополя закликає громадян негайно залишити територію міста.

Про це заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Чоловікам віком до 35 років рекомендуємо негайно покинути окуповану територію маршрутом Крим-Грузія. Вже сьогодні на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись", - наголосив очільник міста.

За словами Федорова, мета окупантів - мобілізація українських чоловіків в якості "гарматного м’яса" на фронт.

"В 2014 році у так званих ЛНР/ДНР окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях - в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль!" - підсумував він.

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