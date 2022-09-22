Новини • Війна, Мобілізація в РФ

Жителів Мелітополя закликають негайно залишити територію окупованого міста маршрутом "Крим - Грузія". ВIДЕО

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Влада тимчасово окупованого Мелітополя закликає громадян негайно залишити територію міста.

Про це заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловікам віком до 35 років рекомендуємо негайно покинути окуповану територію маршрутом Крим-Грузія. Вже сьогодні на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись", - наголосив очільник міста.

За словами Федорова, мета окупантів - мобілізація українських чоловіків в якості "гарматного м’яса" на фронт.

"В 2014 році у так званих ЛНР/ДНР окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях - в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль!" - підсумував він.

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Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Сами виноваты ,знаю 🦠🐑некоторых , сбежавших на рашу от повестки в ЗСУ , а теперь могут загреметь на убой за "резиновую жопу путлера"‼️
  • Aleks_15
    мобилизация их не минет, тем более для тех кто повелся на паспорта.
  • Amber
    Через Крим хіба гобліни кримські пропустять ?

    Це бред , бо із Криму іх відправлять у кацапські батальони 😠
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