Закаєв формує в Україні п’ятий чеченський батальйон для війни проти російських окупантів

Глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв перебуває в Україні та формує ще один чеченський батальйон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Остров"

"Зараз триває процес формування нового батальйону. Ще одного. На цей час у нас офіційно 4 батальйони в Україні. Три з них – у складі ЗСУ, Іноземного легіону, а один – добровольчий, батальйон ім. Шейха Мансура, який ще з 2014 року тут", – пояснив лідер Ічкерії.

Він наголосив, що кілька днів провів у Херсонській та Запорізькій областях України для формування нового батальйону.

21 вересня, голова окупаційного режиму Чечні Рамзан Кадиров у себе в телеграмі закликав чеченців, у тому числі тих, які беруть участь у війні на боці України, вбити Ахмеда Закаєва.

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