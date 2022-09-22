Почалися консультації щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі

У рамках 77-ї сесії Генасамблеї ООН, яка проходить в Нью-Йорку, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся окремо з керівниками МЗС України та Росії.

Про це він повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гроссі, зустріч із Сергієм Лавровою була "конструктивною та професійною".





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Гендиректор МАГАТЕ попередив сторони, що рухатися до розв'язання питання треба дуже швидко з урахуванням серйозності ситуації на атомній станції.

Він також розповів, що активну роль у переговорах відіграє президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник Енергодар перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 25 серпня вперше в історії станції сталося повне відключення від енергомережі.

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Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії, яка прибула на станцію 1 вересня. Навіть цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Згодом МАГАТЕ представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.