З українських портів експортовано 120 тис. тонн зерна за Всесвітньою продовольчою програмою ООН
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Зокрема продовольча допомога направлена населенню Ефіопії, Ємену та Афганістану.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У рамках роботи ВПП ООН з українських портів експортовано уже 120 тис. тонн пшениці, зокрема продовольча допомога направлена населенню Ефіопії, Ємену та Афганістану", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 вересня з Одеського порту вирушило четверте зафрахтоване ООН судно із 30 тис. тонн пшениці для Афганістану.