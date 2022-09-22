З українських портів експортовано 120 тис. тонн зерна за Всесвітньою продовольчою програмою ООН

Зокрема продовольча допомога направлена населенню Ефіопії, Ємену та Афганістану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках роботи ВПП ООН з українських портів експортовано уже 120 тис. тонн пшениці, зокрема продовольча допомога направлена населенню Ефіопії, Ємену та Афганістану", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня з Одеського порту вирушило четверте зафрахтоване ООН судно із 30 тис. тонн пшениці для Афганістану.