Евакуації частини жителів звільненого Ізюма на зиму не уникнути, - мерія
Про це повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми будемо працювати з міністерством, яке очолює пані Верещук. Ще до деокупації міста було сказано, що частина Харківської області буде підлягати евакуації. Будемо дивитися на реальну ситуацію і що нам вдасться зробити за досить невеликий термін, як налагодити електрику, газ, воду. Але евакуації не уникнути", - наголосив він.
за словами Мацокіна, наразі є звернення від мешканців, особливо з дітьми та людьми з інвалідністю на утриманні, які готові евакуюватися.
На сьогоднішній день усі райони міста забезпечені гуманітарними вантажами. Зараз стоїть питання забезпечення будівельними матеріалами", - сказав Мацокін.
Заступник міського голови зазначив, що життя у місті перемістилося здебільшого в приватний сектор.
"Ситуація, я скажу так, близька до апокаліптичної. Центральна частина і багатоповерхівки – якщо ми раніше казали, що зруйновані на 80% - то зараз я скажу, що це 90% повної або часткової руйнації. Житловий сектор приватний трохи в кращому стані. Люди в центральній частині міста не живуть, там неможливо жити", - сказав Мацокін.
Він наголосив, що весь Ізюм був місцем масового терору, все населення тим чи іншим чином постраждало.