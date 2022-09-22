Евакуації частини жителів звільненого Ізюма на зиму не уникнути, - мерія

Частині жителів Ізюма у Харківській області на зимовий період доведеться евакуюватися, оскільки глобальні руйнування критичної інфраструктури та багатоповерхової житлової забудови не дозволять там провести опалювальний сезон.

Про це повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо працювати з міністерством, яке очолює пані Верещук. Ще до деокупації міста було сказано, що частина Харківської області буде підлягати евакуації. Будемо дивитися на реальну ситуацію і що нам вдасться зробити за досить невеликий термін, як налагодити електрику, газ, воду. Але евакуації не уникнути", - наголосив він.

за словами Мацокіна, наразі є звернення від мешканців, особливо з дітьми та людьми з інвалідністю на утриманні, які готові евакуюватися.

На сьогоднішній день усі райони міста забезпечені гуманітарними вантажами. Зараз стоїть питання забезпечення будівельними матеріалами", - сказав Мацокін.

Заступник міського голови зазначив, що життя у місті перемістилося здебільшого в приватний сектор.

"Ситуація, я скажу так, близька до апокаліптичної. Центральна частина і багатоповерхівки – якщо ми раніше казали, що зруйновані на 80% - то зараз я скажу, що це 90% повної або часткової руйнації. Житловий сектор приватний трохи в кращому стані. Люди в центральній частині міста не живуть, там неможливо жити", - сказав Мацокін.

Він наголосив, що весь Ізюм був місцем масового терору, все населення тим чи іншим чином постраждало.

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