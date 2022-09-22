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Бурятських учителів змусили вночі писати та розвозити повістки громадянам, які підлягають мобілізації, - The Insider

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Бурятських учителів змусили вночі писати та розвозити повістки громадянам, які підлягають мобілізації, - The Insider
Вчителів з Улан-Уде в Бурятії вночі 22 вересня змусили писати та розвозити повістки громадянам, які підлягають мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

21 вересня стало відомо, що у школах міста збираються скасувати уроки для першої зміни, оскільки у навчальних закладах відкриють "пункти збору та інформування призовників".

Повістки почали писати вже вночі, більше того, від місцевих вчителів вимагали всю ніч розвозити їх тим, хто підпадає під оголошену мобілізацію. Йдеться як мінімум про три школи - № 25, 32, 44.

За цими даними, так на війну хочуть "набрати" 2500 людей.

"Військкомати надсилають школам списки, вчителі самі справді заповнюють та розвозять повістки. Примушують. Тітка каже, тупо змушують і вчителі тупо погоджуються", - розповіла місцева мешканка виданню.

За її словами, мобілізованих чоловіків відправляють до Чити на місячні навчання. Їм кажуть, що потім вони поїдуть на території, на яких російська "влада" організує "референдуми".

Також читайте: Пєсков про вручення повісток затриманим на акціях проти мобілізації в РФ: Це не суперечить закону

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Топ коментарі

  • Panda Freeav
    в 15:00 - відспівування
    в 18 - похорон
  • Светлана Науменко
    Очень спешат. Ночью учителя пишут повестки, утром вручают. В 4:00 - сбор. В 2:00 ночи - уже в поезд.
  • Юрий Педаченко
    Стадо. В Бурятии до млн населения, мужчин призывного возраста шестая часть (около 180 тысяч). Из них 5 тысяч побывала в Украине. Часть вернулась в гробах, часть без ручек-ножек, ещё часть вообще неизвестно в каких полях. И они зная об этом шлют ещё 2500, которые как стадо тупо идут на убой. Это получается уже 4% всех бурятских мужчин могилизировали. ДебурятиZация must go on, подумали в кремле
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