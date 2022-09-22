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З 1 жовтня у Латвії заборонять складати іспит на водійські права російською мовою

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З 1 жовтня у Латвії заборонять складати іспит на водійські права російською мовою
З 1 жовтня всі іспити з водіння для підданих Латвії (громадян та негромадян) проходитимуть лише державною мовою або англійською.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

21 вересня політик "Національного об'єднання" Імантс Параднієкс написав у себе в Twitter, що правління CSDD прийняло історичне рішення — з 1 жовтня всі іспити з водіння для підданих Латвії (громадян та негромадян) проходитимуть лише державною мовою, і подякував за чуйність та оперативність голові правління CSDD Андрісу Лукстіньшу.

У відділі кваліфікації CSDD порталу Delfi підтвердили, що з 1 жовтня іспит з водіння дійсно не можна буде скласти російською — тільки державною мовою Латвії чи англійською.

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Щоб здавати англійською, потрібно буде заздалегідь попередити CSDD, оскільки треба буде підібрати інструктора, який володіє англійською мовою.

У CSDD також пояснили, що російська мова — не державна мова, і співробітники CSDD ніколи не були зобов'язані використовувати її під час іспиту — CSDD просто йшла назустріч. Наразі, з огляду на події у світі, було ухвалено таке рішення.

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Топ коментарі

  • Ірландія
    Нам би такі закони . У них два паспорта , на латвійський їм потрібно вивчити історію та мову ) . Якщо наймають то і на вибори не пускають
  • vterra w
    молодці,
    кацапи знову почнуть вити що їх знову ущємляють

    примушують вчити мову країни де вони постійно живуть
  • віктор федорович 31ee1569
    Не почнуть. Засунуть свої русскіі язикі у свої русскіі ж.опи і будуть здавати латвійською.
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