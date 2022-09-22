З 1 жовтня у Латвії заборонять складати іспит на водійські права російською мовою

З 1 жовтня всі іспити з водіння для підданих Латвії (громадян та негромадян) проходитимуть лише державною мовою або англійською.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

21 вересня політик "Національного об'єднання" Імантс Параднієкс написав у себе в Twitter, що правління CSDD прийняло історичне рішення — з 1 жовтня всі іспити з водіння для підданих Латвії (громадян та негромадян) проходитимуть лише державною мовою, і подякував за чуйність та оперативність голові правління CSDD Андрісу Лукстіньшу.

У відділі кваліфікації CSDD порталу Delfi підтвердили, що з 1 жовтня іспит з водіння дійсно не можна буде скласти російською — тільки державною мовою Латвії чи англійською.

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Щоб здавати англійською, потрібно буде заздалегідь попередити CSDD, оскільки треба буде підібрати інструктора, який володіє англійською мовою.

У CSDD також пояснили, що російська мова — не державна мова, і співробітники CSDD ніколи не були зобов'язані використовувати її під час іспиту — CSDD просто йшла назустріч. Наразі, з огляду на події у світі, було ухвалено таке рішення.