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Берлін продовжить підтримувати Україну та постачатиме їй зброю, - голова Міноборони Німеччини Ламбрехт

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Берлін продовжить підтримувати Україну та постачатиме їй зброю, - голова Міноборони Німеччини Ламбрехт
Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час спільної пресконференції в Берліні з французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Наша відповідь є дуже послідовною і, найголовніше, рішучою і спільною: не буде жодних відхилень, ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її мужній боротьбі й надалі", - заявила Ламбрехт. 

Голова Міноборони Німеччини зазначила, що  завдяки "кільцевому обміну" з низкою держав Україна може швидко отримати танки. Цю техніку можна одразу використовувати в бою. 

Крім того, глава Бундесверу.відреагувала і на оголошення про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях.

"Для нас ці референдуми не матимуть жодного значення, це – територія України й такою залишатиметься", - заявила глава Бундесверу.

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Топ коментарі

  • Влад Казарецький
    В УКРАЇНІ УКРАЇНСЬКА МОВА !!!
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Уже 4 месяца читаю две новости в день, приходящих из Германии. Сначала утром кто-то из немцев заявляет, что оружия нету у самих немцев и помочь они не могут, потом вечером они заявляют, что продолжат помогать нам оружием.
  • Влад Казарецький
    В ДЕРЖАВІ В СПІЛКУВАННІ ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА МОВА !!!!
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