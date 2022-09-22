"Аерофлот" поверне мобілізованим росіянам гроші за квитки

Російський авіаперевізник "Аерофлот" обіцяє повернути мобілізованим росіянам гроші за квитки, придбані до 21 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника, інформує Цензор.НЕТ.

"Для цього необхідно особисто звернутися за місцем придбання авіаквитка та пред'явити будь-який із документів, що підтверджує право на розірвання договору та повернення коштів", - пояснили в "Аерофлоті".

Також кошти повернуть "членам сім'ї, які прямують спільно на одному рейсі з громадянином, який підпадає під призов", і "пасажирам, які вирушають спільно з громадянином, що підпадає під призов, та оформлені з ним в одному бронюванні (за винятком групових бронювань)".

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Якщо того, хто купив квитки, вже мобілізували, то "повернення можна зробити третій особі при пред'явленні вищезгаданих документів або їх копій, а також довіреності", - заявляють в авіакомпанії.

Російські туроператори натомість повертати гроші за скасовані тури не планують. Асоціація туроператорів Росії посилається при цьому на Цивільний кодекс РФ.