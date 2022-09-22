Кожна друга молода людина волонтерить, а кожна третя донатить на ЗСУ, - дослідження

Від початку повномасштабної війни Росії проти України кожна друга молода людина в Україні почала волонтерити, а кожна третя - донатити чи допомагати на інформаційному фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати дослідження, "Молодіжне волонтерство в Україні", проведеного в межах програми USAID "Мріємо та діємо".

За даними дослідження, волонтерство в Україні стало більш масовим, вмотимованим та організованим. Водночас спостерігається спад волонтерської активності в останні місяці.

Якщо до повномасштабної війни волонтери найчастіше опікувалися збором коштів та придбанням обладнання, медикаментів для військових; будівництвом приміщень для внутрішньо перемішених осіб, людей похилого віку, малозабезпечених сімей; допомогою притулкам для тварин. А під час війни почали закупляти техніку для військових, займатися гуманітарною допомогою та плести маскувальні сітки.

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Для волонтерів - альтруїзм, патріотизм, бажання бути корисним сприймається як сфера можливостей для самореалізації та розвитку. Для не-волонтерів домінує прагматичний підхід. Волонтерство не є життєвим пріоритетом і практикується, якщо це не надто обтяжливо і не забирає багато їхнього ресурсу, який воліють використовувати для власних цілей (догляд за сім’єю, здобуття освіти, розвиток кар’єри та відпочинок).

Дослідження проведено Українським центром вивчення громадської думки "СОЦІОІНФОРМ" у рамках програми "Мріємо та діємо". Дослідження охопило волонтерів та молодих людей, що не залученні до волонтерства, із тилових (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська) та прифронтових (Запорізька, Київська, Одеська та Харківська) областей України. Це дослідження стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

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